وزير الخارجية البريطاني يهنئ المسلمين بالعيد

هنأ وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك.وقال راب، في بيان له نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "أتوجه بالتهنئة إلى جميع المسلمين في بريطانيا وفي أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجميع السعادة والسلام".ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم غدا، بعيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب فيروس كورونا، ومنع أداء صلاة العيد في المساجد أو الساحات.