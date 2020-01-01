الجيش الليبي: مستعدون لمعركة سرت ونحظى بدعم عربي وإقليمي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم الخميس، أن الميليشيات في ليبيا تعتمد كليا الآن على المرتزقة في جبهات المواجهة بعد فشلها أمام الجيش في جميع الجبهات.وشدد المحجوب، على أن إجلاء المرتزقة شرط أساسي في مخرجات مؤتمر برلين الذي رعته ألمانيا بشأن ليبيا، يناير الماضي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وكشف المحجوب، عن أن العسكريين الأتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة فائز السراج، والقوات التركية لم تعد لديها ميليشيات قادرة على القتال، وهي تعتمد الآن على المرتزقة بالأساس.وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تركيا تعتمد على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية.وأشار القيادي بالجيش الليبي إلى أنهم مستعدون لمعركة سرت ويحظون بدعم عربي وإقليمي واسع ضد العدوان التركي والميليشيات والمرتزقة.