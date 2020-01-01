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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجوى إبراهيم تروي تفاصيل أول «صفعة وجه» في حياتها

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:51 م
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
الشيماء زيدان
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قالت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، إنها تلقت في عمرها 4 صفعات على وجهها، وكانت أول "صفعة وجه" أخذتها على وجهها كانت من والدتها بسبب قصها لضفائر شعرها قبل ذهابها لاستلام جائزة.

وأضافت "إبراهيم"، خلال تقديمها حلقة "ليلة العيد" مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن والدتها مثل أي أم مصرية أصيلة ترى أن شعر الفتاة دليل جمالها وزينتها، لذلك غضبت كثيرًا من هذه الفعلة الغير مقصودة، حيث إنها اعتقدت قصها للضفائر سيحولها من طفلة صغيرة إلى فتاة كبيرة.

وأوضحت أن ثاني صفعة أخذتها في حياتها كانت بسبب شربها للقهوة، متابعة: "وانا عمري 8 سنين كان عندنا ضيوف ولما شربوا القهوة الصينية دخلت المطبخ، فأنا دخلت المطبخ أتسحب عشان أشرب قهوة، ولما سألني والدي بتعملي ايه قولتله مش بعمل حاجة، وقالي بتاكلي ايه قلت مش باكل حاجة، وكرر شربتي ايه.. قلت مش بشرب حاجة.. فشدني ع التسريحة واتفاجأت إن فيه قهوة على شكل شنب حوالين بقي.. وخدت منه قلم."

وأكملت: "كانت الصفعة الثالثة في فيلم فجر الإسلام من الفنان محمود مرسي، حيث إنه من الممثلين الذين يعيشون مع المشاهد، حتى أنني ظللت لمدة يومين أعاني من أذني، وأحمد الله أنني أسمع الآن."

واستطردت: "القلم الرابع في حياتي كان في فيلم "المدمن" من الراحل أحمد زكي، حتى إني خوفت وقولت للأستاذ يوسف فرانسيس هتضرب على وشي، والغيه أحسن، لكن أحمد زكي جالي قالي متخافيش مش هضربك أوي بس انزلي شوية وانتي بتضربي."

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