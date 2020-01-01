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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يوقع اتفاقا مع أمريكا لتشغيل منظومة «ثاد» مع «القبة الحديدية»

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:50 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي،
سارة الشلقاني
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، توقيع اتفاقا مع القوات الجوية للولايات المتحدة في أوروبا - قوات إفريقيا الجوية "USAFE-AFAFRICA"، للدفاع الجوي المشترك.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه تم عقد اجتماع بين سلاح الجو الإسرائيلي ونظيره الأمريكي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للاتفاق على الدفاع الجوي المشترك حال تعرض تل أبيب لهجوم.

ووقع الجانبان "الإسرائيلي والأمريكي" على وثيقة تلزم باستخدام مشترك لصواريخ "ثاد" الأمريكية، ومنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، خلال حالة الطوارئ في إسرائيل، مؤكدين أن شراكتهما أقوى من أي وقت مضى.

وأجرى رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، زيارة إلى إسرائيل، السبت الماضي، التقى خلالها عدة مسؤولين سياسين وعسكريين إسرائيليين.

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