نجوى إبراهيم تشارك الإبراشي حلقة ليلة العيد في التاسعة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك مطالبات كثيرة من الجمهور المشاهد أن تتواجد الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بشكل دائم فى تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس، أن الحلقة الاستثنائية التى شاركت فيها "نجوى إبراهيم"، التقديم خلال الاحتفال بالعام الـ"60"، لانطلاق البث التليفزيونى بمصر، حظيت بإعجاب المصريين، متابعًا: "وها هى الآن تقدم معنا حلقة ليلة العيد".من جانبها قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، للإبراشي خلال تقديمها حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة": "ده غزل مهنى أنا مقدرش أرد عليه".