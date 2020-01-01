نجوى إبراهيم تمازح الإبراشي: «لسه بعرج من الحلقة اللى عدت»

داعبت الإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء، خلال مشاركتها في تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، قائلة: "أنا لسه بعرج من الحلقة اللى عدت".وأضافت "إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد، مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس، أنها درست الاستديو بشكل جيد حتى لا تتعرض إلى إصابة أخرى.وفى سياق آخر، أوضحت أنها على مدار 20 عامًا تفتح التليفزيون خلال الأعياد، وهو أمر كان يتطلب منها الاستيقاظ مبكرًا، رغم أنها لا تستطيع القيام مبكرًا.وأصيبت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، فى قدمها أثناء عمل "بروفة"، لتقديم الحلقة الاستثنائية من برنامج "التاسعة"، احتفالًا بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون المصرى، يوم 21 من شهر يوليو الجارى.وأكد الإعلامي وائل الإبراشي، على إصرار نجوى إبراهيم، مواصلة تقديم الحلقة رغم الألم التى تشعر بها، وعلقت نجوى إبراهيم ضاحكة: "ألم إيه ده شرخ وكدمة ورجلى بقت أد كدا".