«العالمي للصوفية» يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، الأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام الخير والعافية على مصرنا الغالية وشعبها الطيب الأبي.وقال الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية: نتقدم بالتهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء وإلى الشعب المصري على وجه الخصوص بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.وتابع "أبوالعزائم" أن الاتحاد العالمي يبعث برسالة محبة وسلام لجميع أعضاء الاتحاد حول العالم بهذه المناسبة السعيدة ويهنئهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.