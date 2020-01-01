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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
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باحث حركات إسلامية يكشف أنسب الطرق للتصدي لعمليات غسيل المخ
الخميس 30/يوليه/2020 - 10:15 م
إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الحركات الإسلامية
الشيماء زيدان
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