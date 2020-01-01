حبس 3 سيدات بتهمة استخدام الأطفال لارتكاب أعمال التسول

قررت نيابة مدينة نصر، حبس 3 سيدات ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامهن باستخدام الأطفال في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام في مدينة نصر.وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 سيدات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال والصبية الأحداث فى أعمال التسول بالمخالفة للقانون وترددهن على دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمزاولة نشاطهن الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهن وبصحبتهن ( 10 أطفال) وبحوزتهن مبالغ مالية.وبمواجهتهمن اعترفن بمزاولتهن نشاطًا إجراميًا تخصص فى استغلال أنجالهن والأطفال الهاربين من ذويهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى.