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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو العاشر: زيادة إنتاج مصانع المنطقة خلال الفترة المقبلة

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:06 م
أيمن رضا الأمين
أيمن رضا الأمين
أسماء إبراهيم
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قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر قلاع الصناعة في مصر، حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع تقسم بين مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.

وأضاف رضا، لـ"الدستور"، أن أغلب مصانع المنطقة قل إنتاجها خلال الأشهر الماضية بسبب الآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا، والآن تبدأ المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة لمشاركتها في مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وأضاف الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبادرة ستوفر فرص عمل لسد احتياجات المبادرة، لافتًا إلى أن أعداد العمالة في مصانع العاشر تتراوح بين 450 و500 ألف عامل، وهذه العمالة المنتظمة وباقي العمالة غير منتظمة.

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