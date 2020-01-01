مستثمرو العاشر: زيادة إنتاج مصانع المنطقة خلال الفترة المقبلة

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر قلاع الصناعة في مصر، حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع تقسم بين مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.وأضاف رضا، لـ"الدستور"، أن أغلب مصانع المنطقة قل إنتاجها خلال الأشهر الماضية بسبب الآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا، والآن تبدأ المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة لمشاركتها في مبادرة تشجيع المنتج المحلي.وأضاف الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبادرة ستوفر فرص عمل لسد احتياجات المبادرة، لافتًا إلى أن أعداد العمالة في مصانع العاشر تتراوح بين 450 و500 ألف عامل، وهذه العمالة المنتظمة وباقي العمالة غير منتظمة.