باحث حركات إسلامية: التلاعب بعقول الشباب عقيدة الجماعة الإرهابية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التلاعب بعقول الشباب والأطفال عقيدة ومذهب لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث إنها جماعة قائمة على الكذب والتدليس والتشويه.وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دليل كذب وإجرام جماعة الإخوان الإرهابية أنهم يشددون على أي عنصر منضم إليهم ألا يخبر أهله أو أي شخص كان بانضمامه إلى الجماعة، وألا يفصح عن أي معلومات تلقاها أو عرفها في التنظيم.ووجه رسالة لكل عنصر منضم إلى هذه الجماعة قائلًا: "أنت في مصنع كذب، يُعاد تصنيع أخلاقك من جديد لتتوافق مع متطلبات التنظيم، ولو انت على حق هتخبي ليه؟ الأمهات كانت تقول لأبنائهم "اللي بيعمل الصح مبيستخباش"واستطرد: "المستهدف مما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية هو إعادة صناعة "وعي قطيع"، من خلال الأجواء الحماسية وصناعة جدار سميك من الكراهية والحماسة ضد الدولة، مشيرًا إلى أن معنى الإسلام الذي يتحدث عنه الإخوان هو سفك الدماء والإجرام واللعب على الفطرة السليمة التي تريد إرضاء الله.وواصل: "الإخوان استخدموا الدين كستار للتوغل في عقول هؤلاء العناصر المستقطبة وخلق قدوة موهومة متمثلة في مسئول الأسرة داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وتحكموا في مستقبل الشباب في مراحل الثانوي ليدخلوا الكليات التي يريدها التنظيم لغايات يريدونا في هذه الكليات."وأوضح، أنهم يريدون لمن معهم أن يفهموا الإسلام بنظرتهم، من تشويه لصورة الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والقوى الصلبة في الدولة، وظهورهم على أنهم أفراد معادين للإسلام ولا يريدون إقامة شوكته ومصنوعين لتدمير الإسلام.وتابع: "يريدون أن نفهم الإسلام كما يفهمونه هم، وليس كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا ما قاله حسن البنا في أحد كتاباته."