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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة.. صفر إصابات بكورونا في الأقصر

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:55 م
كورونا
كورونا
هدى الأمير
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سجلت مديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد- كوفيد" ١٩" لأول مرة منذ بدء الجائحة العالمية.

وقال مصدر بصحة الأقصر، إن مستشفيات الأقصر المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تستقبل، اليوم، أي حالات مصابة بكورونا، وأن جميع المسحات التي أجريت على مدار الأمس جاءت كلها سلبية، وهذا يعني أن المحافظة أوشكت على التخلص من الفيروس.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحافظة كان وقد سبق لها غلق مستشفيات عزل إسنا والمدينة الشبابية بعدما أعلنتا عن تسجيل صفر إصابات بهما، وتعافي جميع المرضى المتواجدين بها من الفيروس.

وأشار إلى المحافظة سوف تعلن قريبا عن اختفاء فيروس كورونا منها، لتكون أول محافظة في مصر تعلن الانتصار على كورونا.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات في الأقصر، عن قيام المستشفى بسحب مسحات للمسافرين إلى الخارج، اليوم الخميس، بشكل يومي طوال الأسبوع وفي العُطلات الرسمية وأيام الأعياد، على أن يكون هذا من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.

وأوضح الرملي، أن وزارة الصحة حددت تكلفة إجراء المسحة للمسافرين، لتبلغ قيمتها 70 دولارا للأجنبي و1000 جنيه للمصرى، على أن يتم تسلم النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب المسحة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى، بقيادة الدكتور محمد، ستقوم بعمل المسحات طبقًا للشروط المعلنة، حيث إنه يشترط لعمل المسحة أن يُحضر المسافر التأشيرة وتذكرة السفر، ويشترط أن يتم إجراء على المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.

وأضاف الرملي، أن وزارة الصحة تقدم حصة خاصة بمستلزمات مكافحة العدوى للمستشفى في إطار الحصص المخصصة لمستشفيات الحميات.

يذكر أن مستشفى الحميات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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