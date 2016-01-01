«المستثمرين»: قطاع الصناعة يمثل العصب الرئيسي في أي دولة

قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية أدارت أزمة فيروس كورونا بطريقة احترافية شديدة، وعملت على تقليل الآثار السلبية الناتجة عن تلك الفيروس.وأضاف هلال لـ"الدستور"، أن الإجراءات والمبادرات، فضلا عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى زيادة لدى لدى مؤسسات التمويل الدولية.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين،إلى أن الصناعة هي عصب رئيسي للاقتصاد في أي دولة، وإطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستؤدي إلى النهوض بالقطاع بجانب توفير فرص عمل كثيرة.