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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير أمن معلومات يعلق على جلسة منع الاحتكار بالكونجرس

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:51 م
الدكتور محمد الجندي،
الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات
رباب الأهواني
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علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، على جلسة الكونجرس التي جرت بالأمس والتي استدعى فيها كلا من رؤساء جوجل وأمازون وفيس بوك وآبل، والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات وتم فيها مناقشة السياسات الخاصة بالاحتكار وإتاحة المنافسة في السوق الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإنترنت.

وقال "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، إن تلك الجلسة لم يتم عقدها منذ أكثر من 20 عاما، وحينها مثل بيل جيتس في تسعينات القرن الماضي وتم منع الاحتكار في متصفح "الانترنت أكسبلور" كونه كان الرئيسي في تشغيل الويندوز.

وأشار إلى أن قرار الكونجرس حينها سمح للكثير من الشركات بدخول سوق الإنترنت الأمريكي، حتى ظهرت شركات أخرى مثل جوجل للتنافس مع مايكروسوفت، موضحًا أن تلك الشركات قد توحشت في السنوات الأخيرة، ما استدعى مثولهم أمام الكونجرس، حيث يقوم الأخير بمناقشة كافة المشاكل التي قامت بها تلك الشركات والمتعلقة بممارسات احتكارية، مشيرا إلى أن تلك الشركات نجحت في الاستثمار في الاقتصاد القائم على الداتا والبيانات والتلاعب بالمواطنين في الانتخابات، وهو الأمر الذي أصبح مهيمنا بشكل كبير على المواطنين على مستوى العالم.

وتابع: "وجهت تهمة لصاحب شركة فيسبوك بشراء شركة تويتر، ولكنه تذرع بأن ذلك جاء ضمن صفقة تحت مرأى ومسمع من الجهة الخاصة بالتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، والموضوع مش جديد للسياسيين الأمريكان، وهما مسكوا في حته مهمة جدا أنهم جايين يتكلموا معانا في ظل صعود دول تانية بتسيطر على المعلومات، والمعلومات باتت المحرك الاقتصادي للسيطرة على الاقتصاد".

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