حصول 624 فندقا في 21 محافظة على شهادة السلامة الصحية

تسلم اليوم ١٣ فندقا بـ 5 محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٦٢٤ فندقا بـ٢١ محافظة على مستوي الجمهورية.وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.وأضاف أن الـ ١٣ فندقا الذين حصلوا اليوم على الشهادة تضمنوا ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و٣ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندقين بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ٣ فنادق بمحافظة مطروح، وفندق بمحافظة أسوان.وأضاف الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا، بعد اجازة عيد الاضحي، علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.