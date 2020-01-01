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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب ملابس وأدوات منزلية بجمارك بورسعيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:46 م
تهريب ملابس
تهريب ملابس
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود، من ضبط وتحرير محضر تهريب كمية من الملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المنزلية والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وبناءً على معلومات سرية واردة من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بمحاولة كل من المدعو "ا. ح. ا" والمدعو "ا. ع. ص" والمدعو "ح. ع. ا" تهريب كمية من البضائع الأجنبية من منطقة الرسوة جنوب منفذ النصر خلف الحراسات تم ضبط المتهمين أثناء محاولتهم الهروب بالمضبوطات، وتمت المعاينة والجرد بلجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، وجمال حسني مأمور الجمرك وعبده السخري مدير إدارة وعبده عبداللطيف أمين المخزن، فتبين وجود 50 شمبر بالة ملابس مستعملة بوزن 2500 كيلوجرام و4775 قطعة ملابس جديدة متنوعة و15 طقم ملاعق بكل طقم 30 قطعة و75 مكواة شعر حريمي و32 كمبروسر هواء للسيارة و80 صنية شاي مختلفة الأشكال و200 حذاء متنوع حريمى ورجالى وأطفال، بإجمالى 5177 قطعة وبلغت قيمة المضبوطات 508 آلاف و925 جنيها، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 302 ألف و139 جنيها.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57241 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات.

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