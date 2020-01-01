موريتانيا: 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع 6 آلاف و295 مصابا.وقال مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية الدكتور محمد محمود على محمود - في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبعد إجراء 689 فحصا، جرى تسجيل 22 إصابة بالفيروس؛ في حين تعافى 122 مصابا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4 آلاف و889 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 157 شخصا.