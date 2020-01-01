فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا لـ200

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 200 حالة، وحالات التعافي إلى 1644 حالة، فيما استقر عدد المصابين عند 3908 إصابات.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فريق العمل المختص في الوزارة، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية أعلن عن صدور موافقة الجهات الأردنية المختصة لمغادرة "طلبة الطب"، الذين سجلوا في وزارة التعليم العالي للالتحاق بدراستهم في المملكة، في الثاني من شهر أغسطس المقبل، عبر معبر الكرامة، وذلك في حال تم استكمال الترتيبات المطلوبة.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، كما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.وفي الجزائر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6، في حين يبقى عدد الإصابات 21 إصابة، تعافى منها 14.