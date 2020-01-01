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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:32 م
حسين زين
حسين زين
محمد جعفر
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أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، عن فتح تحقيقات موسعة في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده بخمس دقائق على إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس، خاصة بعد حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الماضية.

وكان مصدر مسئول بإذاعة القرآن الكريم، أكد أنه حدث خطأ اليوم في إطلاق أذان المغرب، حيث تمت إذاعته قبل موعده بـ4 دقائق.

ويعتمد مقيمو الشعائر والمؤذنون بمساجد الجمهورية على إذاعة القرآن الكريم في إطلاق الأذان، وقد تسبب الخطأ في إطلاق الأذان بعدد كبير من المساجد قبل موعده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خطأ وقع أثناء أذان مغرب إفطار يوم عرفة في مصر اليوم، مؤكدين أن الناس أفطرت خطأ قبل دقائق من الموعد الرسمي.

وقال رواد السوشيال إن إذاعة القرآن الكريم كانت تنقل مراسم الحج من السعودية، وعندما حان أذان المغرب في المشعر الحرام سُمع في الراديو، فالمساجد أذنت وبالتالى الناس فطرت مع أن هناك فرقًا بين الموعدين دقائق.

ومع غروب شمس يوم الخميس، بدأ حجاج بيت الله الحرام، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادًا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

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