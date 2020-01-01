أمريكا تطالب بمضاعفة مخصصات مكافحة التضليل الإعلامي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، إن وزارته طالبت بمضاعفة ميزانية عام 2021 لمكافحة "التضليل والدعاية" من جانب روسيا.وأضاف: "تطالب وزارة الخارجية بـ138 مليون دولار في ميزانية السنة المالية 2021، لتمويل عمل مركز التعاون العالمي، بما يعادل ضعف المبلغ الحالي المرصود، ولا يمكننا التغاضي عن التضليل والدعاية الأخرى التي يقودها الكرملين، أو أي من خصومنا الآخرين".وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية اتخذت إجراءات "لحماية مصالحها وأصدقائها... نحن إدارة أكثر صرامة من أي طرف آخر، فيما يتعلق بروسيا".