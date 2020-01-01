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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة الشامية خلال أغسطس

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:23 م
محصول الذرة الشامية
محصول الذرة الشامية
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في التالي:

• تجنب التعطيش (إطالة فترات الرى خاصة أثناء التزهير) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والإخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضًا التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى إصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

• الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزالة الجزء العلوى من النباتات) بغرض تغذية المواشى. حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين الماده الجافه وبالتالى نقل المحصول.

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