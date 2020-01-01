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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريقات ورئيس بعثة أيرلندا يجددان التأكيد على رفض مخطط الضم

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:21 م
صائب عريقات
صائب عريقات
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جدَّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس البعثة الدبلوماسية لأيرلندا في فلسطين، السفير جوناثان كونلن، التأكيد على رفض مخطط الضم، والاستيطان، والأبرتهايد (الفصل العنصري).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال عريقات، في مكتبه اليوم الخميس، السفير كونلن، بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على حل الدولتين على حدود عام 1967، وعلى المواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا المحلية والدولية.

وقدم عريقات، للسفير كونلن تذكار (شجرة الحياة) من قصر هشام بن عبدالملك في أقدم مبنى بمدينة (أريحا) والأقرب إلى أكثر المدن معنى (وهي القدس)، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

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