ضبط نصف طن لحوم فاسدة في دمياط

شنت مديرية أمن دمياط، تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم، مدير الأمن، قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة على الأسواق والمجازر، لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة والفاسدة والذبح خارج المجازر الحكومية.وأسفرت الحملة المكبرة المشكلة من مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي، رئيس مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، عن ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة بمركز كفر سعد.وتم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم المحضر رقم 8408 جنح كفر سعد، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.