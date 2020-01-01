السيسي يُهنئ رئيس مجلس السيادة السوداني بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى- في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعرب عن شكره للرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها دوام السلام والازدهار.