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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة تأمين طبي وغرفة أزمات.. استعدادات صحة الإسكندرية لعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:03 م
الدكتورة ميرفت السيد
الدكتورة ميرفت السيد
هبه عويضه
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رفعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، ابتداءً من يوم الخميس، ويستمر إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، إن الاستعدادات تتضمن المرور المستمر وتكثيف تواجد الفريق الطبى، وتأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافة إلى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الأمصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكد من صلاحيتها تحسبا إلى أى طارئ.

وأضافت: تشمل المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة، مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.

كما تتضمن الخطة تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، كما تم التشديد على سرعة الإبلاغ الفورى لمديرى المستشفيات، عن أى مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد.

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