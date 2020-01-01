زعيم المعارضة الكندية يُهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

هنأ زعيم المعارضة الكندية أندرو شير، اليوم الخميس، المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال شير- في بيان صدر من مكتبه: "يحتفل المسلمون في شتى أنحاء كندا بعيد الأضحى. وبالنيابة عن المحافظين الكنديين، أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع المسلمين الكنديين من أجل احتفال مبارك- عيد مبارك".وأعرب زعيم حزب المحافظين عن أمله في أن يحتفل المسلمون الكنديون غدًا بمجموعات صغيرة وتبادل الهدايا والمشاركة في الفعاليات الاحتفالية عبر الإنترنت، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.