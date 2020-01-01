المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

أول تعليق من مفتى الجمهورية على أفطار المصريين قبل أذان المغرب يوم عرفة وأضاف مفتي الجمهورية، لـ"الدستور"، أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز".. والله أعلي وأعلم.





يهمك أيضًا | تفاصيل أفطار المواطنين يوم عرفة قبل أذان المغرب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بعد تداول أنباء عن خطأ وقع أثناء أذان مغرب إفطار يوم عرفة في مصر اليوم، مؤكدين أن الناس أفطرت خطأ قبل دقائق من الموعد الرسمي.



و كشف مصدر مسئول بإذاعة القرآن الكريم، أنه حدث خطأ اليوم في إطلاق أذان المغرب، حيث تمت إذاعته قبل موعده بـ4 دقائق، مؤكداً أنه سيتم التحقيق فى الخطأ الذى حدث وتسبب فى أفطار عدد كبير من المواطنين قبل موعد أذان المغرب يوم عرفة.



ويعتمد الكثير من مساجد الجمهورية على أذاعة القرآن الكريم فى إطلاق الأذان حيث يقوم مؤذن المسجد بغلق أذاعة القرآن الكريم على الراديو بمجرد سماعه الأذان، ويقوم بتفعيل ميكروفون المسجد ليقوم بإذاعة الأذان بصوته. كشف مصدر مسئول بإذاعة القرآن الكريم، أنه حدث خطأ اليوم في إطلاق أذان المغرب، حيث تمت إذاعته قبل موعده بـ4 دقائق، مؤكداً أنه سيتم التحقيق فى الخطأ الذى حدث وتسبب فى أفطار عدد كبير من المواطنين قبل موعد أذان المغرب يوم عرفة.ويعتمد الكثير من مساجد الجمهورية على أذاعة القرآن الكريم فى إطلاق الأذان حيث يقوم مؤذن المسجد بغلق أذاعة القرآن الكريم على الراديو بمجرد سماعه الأذان، ويقوم بتفعيل ميكروفون المسجد ليقوم بإذاعة الأذان بصوته.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر، ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).