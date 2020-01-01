سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، منذ قليل اليوم الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، نقلًا عن فضائية "سكاي نيوز".وأكدت وسائل الإعلام، أن صاروخى كاتيوشا انطلقا من مكانين مختلفين بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد.وأضاف الإعلام الأمني بالعراق، أن سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد لم يسبب أي خسائر بشرية.