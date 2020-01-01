انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأت انتصار السيسي، سيدة مصر الأولى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك.ونشرت انتصار السيسي، كلمات مؤثرة عن عيد الأضحى المباركة، قائلة: "عيد الأضحى مناسبة جليلة تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء".جاء ذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل.وبدأ سير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة، ليصلّوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين من فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.وجندت وزارة الشئون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة، التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة فيها.