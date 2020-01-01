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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:35 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إن بلاده تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو 2021.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة استماع في الكونجرس: "لقد قلصنا قواتنا هناك للنصف، ونعتزم مواصلة تقليصها، ولقد عقدنا اتفاقا، وسنسحب قواتنا من هناك. أعتقد أن هذا سيحدث بحلول شهر مايو من العام القادم".

يذكر أنه في أواخر فبراير، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة على اتفاق سلام، هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء الحوار بين الأفغان في مارس، بعد صفقة لتبادل الأسرى.

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