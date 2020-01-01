روبي بإطلالة بيضاء على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة روبى، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت روبى، فى الصورة بإطلالة محتشمة باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وتركته منسدلًا على إحدى كتفيها، كما اعتمدت مكياجا ناعما زاد من جاذبيتها.وشاركت روبي، في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية على سواحل البحر الأحمر، بمشاركة المطرب محمود العسيلي.