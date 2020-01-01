6 وفيات و1967 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و6 حالات وفاة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 69603 حالات، و499 وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.في السياق ذاته، صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد الماضي، على عدة قرارات مهمة في ظل أزمتها الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتشمل القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، تقليص عدد الوزراء بالمجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة كورونا "كابينت كورونا" إلى 10 بدلًا من 13 وزيرًا، ما يؤهل إلى التباحث وأخذ القرارات.