مصطفى بكري يطالب الصحة بإنهاء قرار وقف استيراد «قرنية العين»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قرار وزارة الصحة الذي اتخذته بشأن إيقاف استيراد "قرنية العين"، قرارًا وجيهًا من حيث المبدأ، لكنه تسبب في الضرر للعديد من المرضى الحالات الحرجة الذي يحتاجون لزراعة قرنية.وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن هناك المئات من المرضى على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية، بالإضافة لمرضى مبادرة "تحيا مصر" الذين صدرت قرارات بشأن علاجهم على نفقة الدولة.وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن حالات علاج القرنية تحتاج استيراد حوالي 900 قرنية لاسترداد أبصارهم، مطالبًا بإنهاء قرار وقف استيراد القرنية الصادر في شهر أبريل لهذا العام، مشددًا: "الناس سوف تفقد بصرها".