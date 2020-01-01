رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مركبة ناسا المتوجهة إلى المريخ تواجه صعوبات تقنية

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:27 م
مركبة ناسا
مركبة ناسا
وكالات
طباعة
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية اليوم الخميس أن المركبة الفضائية "مارس 2020" التي تحمل المسبار الجديد الموجه إلى المريخ تواجه صعوبات تقنية وتسير باستعمال الأنظمة الأساسية فقط.

وقالت "ناسا" إن "المعطيات تشير إلى دخول المركبة الفضائية في حالة تُعرف بالوضع الآمن، ويرجح أن ذلك تم لأن جزءًا من المركبة أبرد قليلًا من المتوقع بينما كانت مارس 2020 في ظل الأرض".

وأضافت "حاليًا، تكمل مهمة مارس 2020 تقييمًا شاملًا لسلامة المركبة الفضائية لإكمال رحلتها نحو المريخ".

وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية اليوم بنجاح باتجاه المريخ الروبوت الجوال "برسفيرنس" المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة، ويفترض أن يصل إلى وجهته في فبراير 2021.

موضوعات متعلقة

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

حكم صيام من أفطر «الفرض» على أذان خاطئ.. الإفتاء تجيب

«كهربا» يكشف تفاصيل جديدة عن فبركة برنامج «رامز مجنون رسمى» (فيديو)

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

حكم صيام من أفطر «الفرض» على أذان خاطئ.. الإفتاء تجيب

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

نجم الساعة

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

منوعات

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

كيفية استقبال تردد قناة السعودية "قرآن والسنة النبوية" لمشاهدة مناسك الحج

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية