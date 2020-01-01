الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية تجاه الحجاج

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الخميس، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن مجابهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وضمان سلامة الحجاج قدر الإمكان هذا العام.وأشار غبريسوس، في مؤتمر صحفي، إلى أن التدابير السعودية خير مثال علي ما يمكن للبلدان تطبيقه من أجل التأقلم مع الوضع الجديد والتعايش مع كورونا، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا لا تعني أن تتوقف الحياة، بل التعايش معها وأن يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال أدهانوم إنه تم إنشاء مجموعة استشارية تقنية تتألف من ٢٢ خبيرًا من ١٦ دولة، يتمتعون بخبرات في عدة مجالات، موضحًا أن المجموعة الاستشارية ستقدم للمنظمة المشورة للنهوض بالاستجابة للجائحة.وأوضح مدير الصحة العالمية أن نسبة ٤٠% من الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- ١٩" في عدد من البلدان المتقدمة وقعت في دور رعاية المسنين، داعيًا إلى حماية الشرائح الأكثر ضعفًا والأكثر عرضة للإصابة والمعاناة من الدرجة الخطيرة من المرض كالمسنين.وأكد غبريسوس أن الشباب ليسوا بمأمن من كورونا وقد يصابون بالنوع الخطير من المرض.