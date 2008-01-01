الاقتصاد الأمريكي يسجل أكبر انخفاض في الربع الثاني من 2020

سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انخفاض اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من 30%، ليكون أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من أبريل- يونيو بنسبة 32.9%، وفقًا للقراءة الأولى لوزارة التجارة على البيانات الصادرة اليوم، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.وأشارت القناة إلى أن الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى انخفاض بنسبة 34.7%، مؤكدة أن الكساد الكبير ولا الركود الكبير ولا أي من أكثر من ثلاثين حالة من الركود الاقتصادي على مدى القرنين الماضيين تسببت في مثل هذا الاستنزاف الحاد على مدى فترة قصيرة من الزمن.وقالت القناة إن أسوأ ربع خلال الأزمة المالية لعام 2008، هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% في الربع الرابع من ذلك العام.وتسببت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19"، في ارتفاع معدل البطالة عند 14.7%.