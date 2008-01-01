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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الأمريكي يسجل أكبر انخفاض في الربع الثاني من 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:47 م
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي
محمد عمر
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سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انخفاض اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من 30%، ليكون أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من أبريل- يونيو بنسبة 32.9%، وفقًا للقراءة الأولى لوزارة التجارة على البيانات الصادرة اليوم، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى انخفاض بنسبة 34.7%، مؤكدة أن الكساد الكبير ولا الركود الكبير ولا أي من أكثر من ثلاثين حالة من الركود الاقتصادي على مدى القرنين الماضيين تسببت في مثل هذا الاستنزاف الحاد على مدى فترة قصيرة من الزمن.

وقالت القناة إن أسوأ ربع خلال الأزمة المالية لعام 2008، هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% في الربع الرابع من ذلك العام.

وتسببت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19"، في ارتفاع معدل البطالة عند 14.7%.

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