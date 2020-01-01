خبير شئون إرهاب: وائل غنيم كنز معلومات لفضح الإخوان

أوضح الدكتور مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، طرق جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تستقطب بها الأعضاء لتحريضهم ضد الدولة.وقال "نوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن العناصر في جماعة الإخوان الإرهابية ينقسمون إلى "أشبال صغار، وشباب، وشيوخ"، موضحًا أن فئة الصغار والشباب أكثر فئة يتم استقطابها من خلال إيهامهم بأنهم يطبقون الشرع وقيم العدل.وأشار إلى أن اعترافات وائل غنيم التي يبثها في الفيديوهات التي يعرضها دليل على بداية تعافيه نفسيًّا وندمه الشديد حول التحاقه بهذه الجماعة، حيث حديثه يدل على شعوره بفعل جريمة في حق نفسه وبلده.وأكمل: "وائل غنيم عندما نضج، خالط الإخوان مخالطة مادية قوية في الخارج، من خلال طريقة تعاملهم مع محمد علي، ومشاداتهم على الأموال والغنيمة، متابعًا: "وائل أصبح كنز معلومات كبيرًا خاصة أن له أشرطة لتوضيح تناقضات جماعة الإخوان، وفضحهم".