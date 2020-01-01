بكري: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة طمأنت المصريين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية الثلاثاء الماضي طمأنت المصريين.وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس أكد أن خيار التفاوض حتمًا سيحقق النتيجة التي لا تنازل عنها، والحفاظ على حق مصر المائي، مؤكدًا أن حديث الرئيس السيسي كان رسالة مهمة للمصريين.وأشار إلى أن الرئيس كان منزعجًا من حديث البعض عن خيارات الحرب، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية قائمة على الخيار السلمي.