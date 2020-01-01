مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

ويعتمد مقيمو الشعائر والمؤذنون بمساجد الجمهورية على إذاعة القرآن الكريم في إطلاق الأذان، وقد تسبب الخطأ في إطلاق الأذان بعدد كبير من المساجد قبل موعده.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن خطأ وقع أثناء أذان مغرب إفطار يوم عرفة في مصر اليوم، مؤكدين أن الناس أفطرت خطأ قبل دقائق من الموعد الرسمي.وقال رواد السوشيال إن إذاعة القرآن الكريم كانت تنقل مراسم الحج من السعودية، وعندما حان أذان المغرب في المشعر الحرام سُمع في الراديو، فالمساجد أذنت وبالتالى الناس فطرت مع أن هناك فرقًا بين الموعدين دقائق.