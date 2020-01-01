محافظ الإسكندرية: الشواطئ والحدائق مغلقة والسماح بالسير على الكورنيش فقط

قال اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن صلاة عيد الأضحى ستقام في أحد المساجد، وستعلن وستذاع من خلال الميكروفونات، مثل عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا لعدم انتشار الفيروس.وتابع المحافظ، خلال كلمة لمراسل فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشواطئ والحدائق مغلقة، وسيتم السماح بالسير على الكورنيش فقط وفي حدود الإجراءات الاحترازية التي تعني عدم التزاحم أو التلاصق.