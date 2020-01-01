لا تراجع ولا استسلام.. تريزيجيه وحجازى يقاومان الإغراءات للبقاء فى «دورى الكبار»

قدم نجما المنتخب المصرى محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد حجازى، لاعبا ناديى أستون فيلا ووست بروميتش الإنجليزيين، موسمًا رائعًا مع فريقيهما، وأسهم الأول فى بقاء فريقه بـ«البريميرليج»، بينما شارك الثانى فى صعود فريقه للبطولة ذاتها، ما جعل العروض تنهال عليهما من دوريات وأندية عدة.لكن اللاعبين رفضا كل العروض والإغراءات المادية الكبيرة، التى تلقياها من دوريات خليجية، أو أوروبية فى دوريات أقل مستوى من الدورى الإنجليزى، وذلك للبقاء فى أقوى بطولات العالم، وتقديم مسيرة رائعة تشرف المصريين فى كل مكان.«الجناح» يدرس عرضى إيفرتون ونيوكاسل.. ويغلق باب الأهلىمثل زميله أحمد حجازى، أغلق محمود حسن «تريزيجيه» الباب تمامًا أمام محاولات بيراميدز والأهلى التعاقد معه، وقال للوكلاء: «من المستحيل أن أعود إلى مصر فى هذا التوقيت، مهما كانت الظروف المحيطة بى. استفدت كثيرًا من تجربتى فى إنجلترا ولا أفضل الرحيل عنها، حتى لو كلفنى ذلك اللعب فى (الشامبيونتشيب)».وكشفت مصادر مقربة من اللاعب عن امتلاكه عروضًا عديدة من أندية «البريميرليج»، موضحة أن «نيوكاسل وإيفرتون يرغبان فى التعاقد مع تريزيجيه، وتحدث معه بعض مسئولى الناديين للتعرف على موقفه من اللعب لهما».يذكر أن كل هذه العروض ستكون مرهونة باتفاق اللاعب مع فريقه الحالى، أستون فيلا، على الرحيل، الذى لم يكشف عن مدة وتفاصيل التعاقد معه عند إعلان الصفقة فى يوليو ٢٠١٨.وأضافت: «اللاعب سيحصل على فترة راحة، وبعدها سينظر فى كل العروض المتاحة له فى إنجلترا، على أن يفاضل بينها، وفق عدة معايير، على رأسها مدى حاجة الفريق المتفاوض لخدماته، وفرص مشاركته فى المباريات بشكل أساسى، وطريقة تفكير المدير الفنى للنادى الذى يريده، وهل سيساعده على التطور أم لا، بالإضافة إلى الراتب السنوى المعروض عليه، مع استبعاد أى عروض من خارج إنجلترا».وبحسب المصادر ذاتها، يرى «تريزيجيه» أنه يستحق راتبًا كبيرًا، بعدما ارتفعت قيمته التسويقية عقب تألقه فى نهاية موسم «البريميرليج» وقيادته فريقه أستون فيلا فى تحقيق أكثر من انتصار فى أوقات صعبة، وهو ما جعله يتعامل مع العروض المتاحة بثقة وهدوء كبير.وطلب «تريزيجيه» من وكيله تأجيل الحديث عن العروض التركية والفرنسية، بعدما عرض نادى جالطا سراى التركى راتبًا سنويًا قدره ٢ ونصف مليون دولار سنويًا على اللاعب، وهو أعلى بكثير مما يتقاضاه مع ناديه أستون فيلا.لكن «تريزيجيه» يأمل فى أن يعثر على احتياجاته ورغباته المادية فى إنجلترا أولًا، وإذا وجد هناك فارقًا ضئيلًا فى المقابل المادى المعروض عليه، سينحاز إلى البقاء فى إنجلترا، لأنه يرى أن التضحية ببعض الأموال نظير البقاء فى «البريميرليج» أمر طبيعى، لأن ذلك أسهم فى تطويره ورفع قيمته جماهيريًا وتسويقيًا.أما العروض المصرية التى تلقاها، فأغلق الباب أمامها من اللحظة الأولى، وقال لوكيله إنه من المستحيل العودة إلى مصر وهو متألق فى أقوى دورى حول العالم، معتبرًا الإقدام على هذه الخطوة بمثابة انتحار كروى وتدمير لمستقبله.وأشار إلى أنه تحمل ضغوطات كبيرة فى أوروبا، معتبرًا أن هذه التضحيات الكبيرة لا يمكن أن يغفلها الآن بهذه البساطة مهما كانت الإغراءات المادية، رافضًا ما يراه بعض اللاعبين بأن البقاء مع الأسرة والأصدقاء فى القاهرة، إلى جانب راتب كبير، كافيان للتضحية بتجربة أوروبا.مدافع المنتخب يرفض 40 مليونًا من السعوديةتلقى أحمد حجازى عروضًا من الهلال وأهلى جدة السعوديين، براتب يزيد على ٤٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد، ورغم هذا الراتب الكبير، أبلغ مسئولى الناديين الخليجيين برفضه القاطع ترك إنجلترا، خاصة بعدما صعد فريقه إلى الدورى الإنجليزى مرة أخرى، مشددًا على أنه لن يضحى بفرصة العودة إلى «البريميرليج» مهما كانت الإغراءات.وكشف «حجازى» لمقربين منه عن تلقيه سابقًا عروضًا من أندية أوروبية عديدة، بينها: فيورنتينا الإيطالى، وبشكتاش التركى، وفى الدوريين الفرنسى والبلجيكى، لكنه رفضها كلها، لثقته فى عودة فريقه إلى «البريميرليج»، الذى يعد هدفه الأبرز.وقال مدافع المنتخب الوطنى إنه يشعر بمتعة كبيرة فى منافسات «البريميرليج»، ومستواه يتطور بشدة بسبب قوة المنافسين وارتفاع مهارات اللاعبين الذين يواجههم، ما أسهم فى تقدمه يومًا تلو الآخر وارتفاع قيمته وأسهمه.ولم تقتصر العروض على خارج مصر فحسب، بل تلقى اللاعب عروضًا من الأهلى والزمالك وبيراميدز، وعرض عليه الأخير راتبًا سنويًا قدره ٣٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد، لكنه رفض العودة لمصر فى هذا التوقيت أبدًا، لنفس الأسباب السابقة، معربًا عن أمله فى البقاء بإنجلترا ٤ سنوات أخرى على الأقل، إن لم ينه مسيرته الاحترافية هناك.ورأى «حجازى» أن مسيرة أحمد المحمدى، زميله فى المنتخب ولاعب أستون فيلا الإنجليزى، جديرة بالاحترام وعلى الجميع أن يتعلم منها، ويستفيد من قدرته على البقاء فى «بلاد الإنجليز» كل هذه الفترة الطويلة، رغم الضغوط الكبيرة التى تعرض إليها جماهيريًا فى مصر، بالإضافة إلى تحمله اللعب فى درجات أقل من «البريميرليج»، ثم كسب التحدى والرهان بالعودة مرة أخرى.وأعرب عن ثقته فى مشروع فريقه وست بروميتش، الذى لدى مسئوليه خطة لتدعيم الصفوف بشكل قوى، لكى يكون الفريق فى مكانة جيدة ويبتعد عن صراع الهبوط الذى عانى منه فى الموسم قبل الماضى.وقال إنه سيسعى للمشاركة فى أكبر قدر من المباريات، ويعتبر هذا تحديًا جديدًا بالنسبة له، بعدما نجح فى خوض ٣٨ مباراة فى سباق «البريميرليج» الموسم قبل الماضى، رغم أنه كان الأول له فى إنجلترا.