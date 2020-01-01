الرئيس الفلسطيني ونظيره التونسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني تمنى للرئيس التونسي الصحة والنجاح، وللشعب التونسي كل الخير والنماء والازدهار.وأطلع الرئيس عباس، الرئيس قيس سعيد، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنًا مواقف تونس التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعيد كافة، والتي تتكرس بمواقف الرئيس قيس سعيد الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.بدوره، أكد الرئيس التونسي، موقف تونس الثابت والواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، وصولًا لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن أملهما بانتهاء جائحة "كورونا"، وأن يعيد الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة والأمان للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.