بيومي فؤاد: أجسد دور والد أحمد حاتم في «الغسالة».. والفيلم تجربة مختلفة

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه سعيد بتجربة فيلمه الجديد "الغسالة"، خاصة وأنه يتواجد فيه عدد كبير من النحوم، أبرزهم محمود حميدة وشيرين رضا.وقال "فؤاد" لـ"الدستور"، إن قصة الفيلم مختلفة وجديدة عليه ولم يقدمها من قبل في السينما أو التليفزيون، والفيلم بالنسبة له بمثابة العمل المختلف، والذي يتناول فكرة السفر عبر الزمن، وهو الأمر الذي لم يكن منتشرًا في مصر مؤخرًا سواء في السينما أو التليفزيون على حد وصفه، مؤكدًا أن العمل بمثابة تحدٍّ كبير لصناعه باعتبار أن فكرته جديدة ومختلفة.وعن دوره في الفيلم، قال بيومي فؤاد إن أغلب مشاهد الفيلم بالنسبة له كانت مع أحمد حاتم، حيث يجسد شخصية والده في الأحداث لكن بطريقة كوميدية.واختتم قائلًا: "أتمنى أن تجد التجربة نجاحًا كبيرًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ظل توقف عرض الأفلام في السينما طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن تجربة العودة مرة أخرى لقاعات السينما ستكون أمرًا جيدًا للغاية.