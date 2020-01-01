21 مليون مشاهدة لـ«عدى الكلام» لسعد لمجرد

حقق النجم سعد لمجرد، نسب مشاهده كبيرة بأغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التي قدمها باللهجة المصرية، وذلك في غضون أسبوعين من طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب.واستطاع لمجرد، أن يصل إلى 21 مليون مشاهدة في غضون أسبوعين فقط، من طرح الأغنية على قناته بموقع الفيديوهات الشهير مقتربًا من حصد المليون 22.وتعد الأغنية هي العمل الأول لمجرد باللهجة المصرية، ويتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.كانت كلمات الأغنية كالتالي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده ابتديت.. أبقي رومانسي وضعیف ليه نومي بقي خفيف.. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام.. تضحكي لي وتاخدي كام أدفع العمر اللي جاي.. بس وتردي السلام مش بأفور صدقيني.. حسي بيا كلميني".