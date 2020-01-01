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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نقيب المحامين لـ«المخدوعين في أردوغان»: «الحدأة لا ترمي كتاكيت»

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:24 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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انتقد نقيب المحامين رجائي عطية، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، الممارسات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "الحدأة لا ترمي كتاكيت، عن أردوغان والمخدوعين فيه أتحدث".

يشار إلى أن نقيب المحامين، أعرب في خطاب له يوم 21 يوليو الجاري، لمجلس النواب المصري، تثمينه للموقف المصري وسلامة وصحة وقوة غايته، مؤكدًا ارتباط الأمن القومي الليبي ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن ما يجري في ليبيا بمعرفة الميليشيات المرتزقة والإرهاب المدفوع من دول أجنبية، وما تحكيه تركيا من مؤامرات ضد الدول العربية ابتداءً بسوريا والعراق وانتهاءً بليبيا.

وأضاف: "فإننا ندعم وبكل قوة كافة الخطوات التي تنتهجها القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الداعمة للموقف الليبي، والرافضة للتدخل التركي في ليبيا، والمساس بالأمن القومي المصري، ونثمن قرار مجلس النواب بالإجماع، الموافقة على قتال القوات المصرية المسلحة خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي نحو الغرب، الذي يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن مصر القومي".

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