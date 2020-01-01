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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دار الإفتاء: صلاة العيد في البيت مقبولة

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:54 م
الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران
الشيماء زيدان
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أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل يوم عرفة، وكيفية عبادة الله في هذه الأيام.

وقال "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الله أقسم بهذه الأيام في سورة الفجر في قوله تعالى "وليالٍ عشر"، وذلك دليل على فضلها وعظمتها عند الله، مشيرًا إلى أن هذه الأيام العظيمة ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية.

وأكمل: "أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل الصالح في أيام مثل العشر من ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة الذي هو خير الأيام، حيث قال النبي عنه: "خير الأيام يوم عرفة، وأفضل ما قلت فيه أنا والنبيون من قبلي "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير".

وتابع: "صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، كما أخبر الرسول الكريم، موضحًا أن من فاته الحج ولم يستطع الذهاب إليه، فإنه أخذ الثواب بالنية والمعذور مأجور لأنهم حبسهم العذر".

وواصل: "حكمة فريضة الحج هي المواساة، لذلك على الجميع أن يواسوا المتضررين من جائحة كورونا وإعطاؤهم الصدقات، مؤكدًا أن الصدقة مضاعفة في هذه الأزمة".

واستطرد: "صلاة العيد لا يشترط أن تكون في المسجد ولا أن تكون في جماعة، فمن يستطيع تجميع أهل بيته والصلاة بهم مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فبإذن الله صلاته مقبولة".

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