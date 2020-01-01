السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج ومستمرون في تطبيق الإجراءات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الخميس، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بين حجاج بيت الله الحرام.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم، مع وزارة الداخلية إنهم مستمرون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال شعائر الحج، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد المتحدث باسم الصحة، أن الجاهزية والاستعداد مستمران وعلى أعلى المستويات، مشيرا إلى أنهم لم يسجلوا أي إصابة أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة.فيما قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة.