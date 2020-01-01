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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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للمرأة الحامل.. قائمة أطعمة تزيد من جمال الجنين

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:49 م
أطعمة تزيد من جمال
أطعمة تزيد من جمال الجنين
غادة موسى
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توجد العديد من الأطعمة والفواكه التى يوصى بها للمرأة الحامل، سواء فى شهورها الأولى أو الأخيرة والتى تحسن من شكل ونمو الطفل، وهذا ما توضحه خبيرة الطبخ ولاء أبو حجر.

5 أطعمة تحسن من شكل الجنين وتزيد جماله:
التمر والبلح
بكل أنواعه من الأطعمة التى وصى بها الله فى القرآن والرسول ويفضل فى الشهر التاسع، وبعد الولادة، ويكافح الإسهال وفقر الدم، ويدخل فى العناصر الغذائية الخاصة بزيادة الوزن، وغنى بالفيتامينات والألياف والمعادن.

الهاندباء
لا يوجد فى مصر، ولكن يمكن أن يتواجد لدى العطار ويحسن من شكل الجنين وأخلاقه، وفقا لعدة روايات من العلماء والأجداد، ويجب على المرأة الحامل أن تتناول كل يوم معلقة صغيرة على كوب ماء مغلى، ويترك قليلا، ثم يتم تناوله.

البطيخ
يحسن من صورة الجنين، وخاصة عندما تأكله المرأة الحامل فى شهورها الأولى، ويحتوى على العديد من العناصر مثل مضادات الأكسدة، ولذلك يقى من السرطان، وينظم ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمنجنيز.

يعتبر مكمل غذائى، ويعمل على زيادة إنتاج الطاقة، والنشاط والحيوية، ويساعد على ترطيب البشرة والجسم.

الرمان
عندما تتناول المرأة الحامل الرمان فإن ذلك يساعد على جمال الجنين، ويعجل من نطقه، وتحسين درجة ذكائه، والحفاظ على شباب المرأة الحامل.

السفرجل
عبارة عن ثمرة تشبه الكمثرى، تظهر فى الشتاء، ويقل وجودها من مصر، لكنه مفيد لبصر الجنين.

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