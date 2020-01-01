السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التونسي للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيد؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار.من جانبه، أعرب السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنيًا لتونس الشقيقة حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.