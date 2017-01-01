بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019- 2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.وأهابت الوزارة، بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.من المقرر وإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.